BWG: BrandywineGLOBAL Global Income Opportunities Fund Inc

8.83 USD 0.01 (0.11%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BWG за сегодня изменился на 0.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.81, а максимальная — 8.90.

Следите за динамикой BrandywineGLOBAL Global Income Opportunities Fund Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости BWG

Дневной диапазон
8.81 8.90
Годовой диапазон
7.46 8.93
Предыдущее закрытие
8.82
Open
8.85
Bid
8.83
Ask
9.13
Low
8.81
High
8.90
Объем
95
Дневное изменение
0.11%
Месячное изменение
3.03%
6-месячное изменение
6.77%
Годовое изменение
-0.34%
23 сентября, вторник
12:30
USD
Счет текущих операций
Акт.
Прог.
$​-406.051 млрд
Пред.
$​-450.170 млрд
13:00
USD
Выступление управляющей ФРС Боуман
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.04 млн
Пред.
4.01 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-2.0%
Пред.
2.0%
16:35
USD
Выступление председателя ФРС Пауэлла
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 2-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
3.641%