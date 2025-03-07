Валюты / BWG
BWG: BrandywineGLOBAL Global Income Opportunities Fund Inc
8.83 USD 0.01 (0.11%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BWG за сегодня изменился на 0.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.81, а максимальная — 8.90.
Следите за динамикой BrandywineGLOBAL Global Income Opportunities Fund Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости BWG
- BWG: Global Income CEF With Questionable Dividend Coverage (NYSE:BWG)
- JGH: A Good Way To Get Bond Exposure, If You Want It (NYSE:JGH)
- DSL: This Popular Bond Fund Is Destroying Purchasing Power (NYSE:DSL)
- GHY: One Of The Better Bond CEFs, But Too Expensive Right Now (NYSE:GHY)
- Brandywine Global “ Global Income Opportunities Fund Inc. (NYSE:BWG) (the Fund) Announces Portfolio Management Team Update
- Fed holds rates steady, but slows expected pace of future cuts
- FAX: Limited U.S. Dollar Exposure A Huge Plus (NYSE:FAX)
- BrandywineGLOBAL - Global Income Opportunities Fund Inc. (BWG or the Fund; CUSIP: 10537L104) Announces Notification of Sources of Distributions
- BrandywineGLOBAL - Global Income Opportunities Fund Inc. Q4 2024 Commentary
- DSL: Increasing Allocation To Bank Loans Despite Impending Fed Rate Cuts (NYSE:DSL)
Дневной диапазон
8.81 8.90
Годовой диапазон
7.46 8.93
- Предыдущее закрытие
- 8.82
- Open
- 8.85
- Bid
- 8.83
- Ask
- 9.13
- Low
- 8.81
- High
- 8.90
- Объем
- 95
- Дневное изменение
- 0.11%
- Месячное изменение
- 3.03%
- 6-месячное изменение
- 6.77%
- Годовое изменение
- -0.34%
