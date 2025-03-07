Währungen / BWG
BWG: BrandywineGLOBAL Global Income Opportunities Fund Inc
8.83 USD 0.01 (0.11%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BWG hat sich für heute um 0.11% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 8.81 bis zu einem Hoch von 8.90 gehandelt.
Verfolgen Sie die BrandywineGLOBAL Global Income Opportunities Fund Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
BWG News
- BWG: Global Income CEF With Questionable Dividend Coverage (NYSE:BWG)
- JGH: A Good Way To Get Bond Exposure, If You Want It (NYSE:JGH)
- DSL: This Popular Bond Fund Is Destroying Purchasing Power (NYSE:DSL)
- GHY: One Of The Better Bond CEFs, But Too Expensive Right Now (NYSE:GHY)
- Brandywine Global “ Global Income Opportunities Fund Inc. (NYSE:BWG) (the Fund) Announces Portfolio Management Team Update
- Fed holds rates steady, but slows expected pace of future cuts
- FAX: Limited U.S. Dollar Exposure A Huge Plus (NYSE:FAX)
- BrandywineGLOBAL - Global Income Opportunities Fund Inc. (BWG or the Fund; CUSIP: 10537L104) Announces Notification of Sources of Distributions
- BrandywineGLOBAL - Global Income Opportunities Fund Inc. Q4 2024 Commentary
- DSL: Increasing Allocation To Bank Loans Despite Impending Fed Rate Cuts (NYSE:DSL)
Tagesspanne
8.81 8.90
Jahresspanne
7.46 8.93
- Vorheriger Schlusskurs
- 8.82
- Eröffnung
- 8.85
- Bid
- 8.83
- Ask
- 9.13
- Tief
- 8.81
- Hoch
- 8.90
- Volumen
- 95
- Tagesänderung
- 0.11%
- Monatsänderung
- 3.03%
- 6-Monatsänderung
- 6.77%
- Jahresänderung
- -0.34%
23 September, Dienstag
12:30
USD
- Akt
-
- Erw
- $-406.051 B
- Vorh
- $-450.170 B
13:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
14:00
USD
- Akt
-
- Erw
- 4.04 M
- Vorh
- 4.01 M
14:00
USD
- Akt
-
- Erw
- -2.0%
- Vorh
- 2.0%
16:35
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 3.641%