BWG: BrandywineGLOBAL Global Income Opportunities Fund Inc

8.83 USD 0.01 (0.11%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BWG hat sich für heute um 0.11% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 8.81 bis zu einem Hoch von 8.90 gehandelt.

Verfolgen Sie die BrandywineGLOBAL Global Income Opportunities Fund Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
8.81 8.90
Jahresspanne
7.46 8.93
Vorheriger Schlusskurs
8.82
Eröffnung
8.85
Bid
8.83
Ask
9.13
Tief
8.81
Hoch
8.90
Volumen
95
Tagesänderung
0.11%
Monatsänderung
3.03%
6-Monatsänderung
6.77%
Jahresänderung
-0.34%
23 September, Dienstag
12:30
USD
Leistungsbilanz
Akt
Erw
$​-406.051 B
Vorh
$​-450.170 B
13:00
USD
Fed Governor Bowman spricht
Akt
Erw
Vorh
14:00
USD
Tatsächliche Hausverkäufe
Akt
Erw
4.04 M
Vorh
4.01 M
14:00
USD
Tatsächliche Hausverkäufe m/m
Akt
Erw
-2.0%
Vorh
2.0%
16:35
USD
Rede des Vorsitzenden der Fed Powell
Akt
Erw
Vorh
17:00
USD
2-jährige Schatzanweisung Auktion
Akt
Erw
Vorh
3.641%