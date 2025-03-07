Moedas / BWG
BWG: BrandywineGLOBAL Global Income Opportunities Fund Inc
8.83 USD 0.01 (0.11%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do BWG para hoje mudou para 0.11%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 8.81 e o mais alto foi 8.90.
Veja a dinâmica do par de moedas BrandywineGLOBAL Global Income Opportunities Fund Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BWG Notícias
- BWG: Global Income CEF With Questionable Dividend Coverage (NYSE:BWG)
- JGH: A Good Way To Get Bond Exposure, If You Want It (NYSE:JGH)
- DSL: This Popular Bond Fund Is Destroying Purchasing Power (NYSE:DSL)
- GHY: One Of The Better Bond CEFs, But Too Expensive Right Now (NYSE:GHY)
- Brandywine Global “ Global Income Opportunities Fund Inc. (NYSE:BWG) (the Fund) Announces Portfolio Management Team Update
- Fed holds rates steady, but slows expected pace of future cuts
- FAX: Limited U.S. Dollar Exposure A Huge Plus (NYSE:FAX)
- BrandywineGLOBAL - Global Income Opportunities Fund Inc. (BWG or the Fund; CUSIP: 10537L104) Announces Notification of Sources of Distributions
- BrandywineGLOBAL - Global Income Opportunities Fund Inc. Q4 2024 Commentary
- DSL: Increasing Allocation To Bank Loans Despite Impending Fed Rate Cuts (NYSE:DSL)
Faixa diária
8.81 8.90
Faixa anual
7.46 8.93
- Fechamento anterior
- 8.82
- Open
- 8.85
- Bid
- 8.83
- Ask
- 9.13
- Low
- 8.81
- High
- 8.90
- Volume
- 95
- Mudança diária
- 0.11%
- Mudança mensal
- 3.03%
- Mudança de 6 meses
- 6.77%
- Mudança anual
- -0.34%
