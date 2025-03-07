CotaçõesSeções
Moedas / BWG
Voltar para Ações

BWG: BrandywineGLOBAL Global Income Opportunities Fund Inc

8.83 USD 0.01 (0.11%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do BWG para hoje mudou para 0.11%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 8.81 e o mais alto foi 8.90.

Veja a dinâmica do par de moedas BrandywineGLOBAL Global Income Opportunities Fund Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BWG Notícias

Faixa diária
8.81 8.90
Faixa anual
7.46 8.93
Fechamento anterior
8.82
Open
8.85
Bid
8.83
Ask
9.13
Low
8.81
High
8.90
Volume
95
Mudança diária
0.11%
Mudança mensal
3.03%
Mudança de 6 meses
6.77%
Mudança anual
-0.34%
23 setembro, terça-feira
12:30
USD
Transações Correntes
Atu.
Projeç.
$​-406.051 bilh
Prév.
$​-450.170 bilh
13:00
USD
Discurso de Bowman, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
14:00
USD
Vendas de Casas Usadas
Atu.
Projeç.
4.04 milh
Prév.
4.01 milh
14:00
USD
Vendas de Casas Usadas (Mensal)
Atu.
Projeç.
-2.0%
Prév.
2.0%
16:35
USD
Discurso de Powell, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
17:00
USD
Leilão Note a 2 anos
Atu.
Projeç.
Prév.
3.641%