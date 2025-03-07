통화 / BWG
BWG: BrandywineGLOBAL Global Income Opportunities Fund Inc
8.83 USD 0.01 (0.11%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
BWG 환율이 오늘 0.11%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 8.81이고 고가는 8.90이었습니다.
BrandywineGLOBAL Global Income Opportunities Fund Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
BWG News
- BWG: Global Income CEF With Questionable Dividend Coverage (NYSE:BWG)
- JGH: A Good Way To Get Bond Exposure, If You Want It (NYSE:JGH)
- DSL: This Popular Bond Fund Is Destroying Purchasing Power (NYSE:DSL)
- GHY: One Of The Better Bond CEFs, But Too Expensive Right Now (NYSE:GHY)
- Brandywine Global “ Global Income Opportunities Fund Inc. (NYSE:BWG) (the Fund) Announces Portfolio Management Team Update
- Fed holds rates steady, but slows expected pace of future cuts
- FAX: Limited U.S. Dollar Exposure A Huge Plus (NYSE:FAX)
- BrandywineGLOBAL - Global Income Opportunities Fund Inc. (BWG or the Fund; CUSIP: 10537L104) Announces Notification of Sources of Distributions
- BrandywineGLOBAL - Global Income Opportunities Fund Inc. Q4 2024 Commentary
- DSL: Increasing Allocation To Bank Loans Despite Impending Fed Rate Cuts (NYSE:DSL)
일일 변동 비율
8.81 8.90
년간 변동
7.46 8.93
- 이전 종가
- 8.82
- 시가
- 8.85
- Bid
- 8.83
- Ask
- 9.13
- 저가
- 8.81
- 고가
- 8.90
- 볼륨
- 95
- 일일 변동
- 0.11%
- 월 변동
- 3.03%
- 6개월 변동
- 6.77%
- 년간 변동율
- -0.34%
23 9월, 화요일
12:30
USD
- 활동
-
- 예측값
- $-406.051 B
- 훑어보기
- $-450.170 B
13:00
USD
- 활동
-
- 예측값
- 훑어보기
14:00
USD
- 활동
-
- 예측값
- 4.04 M
- 훑어보기
- 4.01 M
14:00
USD
- 활동
-
- 예측값
- -2.0%
- 훑어보기
- 2.0%
16:35
USD
- 활동
-
- 예측값
- 훑어보기
17:00
USD
- 활동
-
- 예측값
- 훑어보기
- 3.641%