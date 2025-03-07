CotizacionesSecciones
Divisas / BWG
Volver a Acciones

BWG: BrandywineGLOBAL Global Income Opportunities Fund Inc

8.83 USD 0.01 (0.11%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de BWG de hoy ha cambiado un 0.11%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 8.81, mientras que el máximo ha alcanzado 8.90.

Siga la dinámica de la pareja de divisas BrandywineGLOBAL Global Income Opportunities Fund Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BWG News

Rango diario
8.81 8.90
Rango anual
7.46 8.93
Cierres anteriores
8.82
Open
8.85
Bid
8.83
Ask
9.13
Low
8.81
High
8.90
Volumen
95
Cambio diario
0.11%
Cambio mensual
3.03%
Cambio a 6 meses
6.77%
Cambio anual
-0.34%
23 septiembre, martes
12:30
USD
Cuenta corriente
Act.
Pronós.
$​-406.051 B
Prev.
$​-450.170 B
13:00
USD
Discurso de la Gobernadora de la Fed, Michelle Bowman
Act.
Pronós.
Prev.
14:00
USD
Ventas de Viviendas Existentes
Act.
Pronós.
4.04 M
Prev.
4.01 M
14:00
USD
Ventas de Viviendas de Segunda Mano m/m
Act.
Pronós.
-2.0%
Prev.
2.0%
16:35
USD
Discurso del Presidente del Sistema de la Reserva Federal, Jerome Powell
Act.
Pronós.
Prev.
17:00
USD
Subasta de Obligaciones del Estado a 2 Años
Act.
Pronós.
Prev.
3.641%