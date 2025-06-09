Dövizler / BWFG
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
BWFG: Bankwell Financial Group Inc
45.59 USD 0.36 (0.78%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
BWFG fiyatı bugün -0.78% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 44.99 ve Yüksek fiyatı olarak 46.06 aralığında işlem gördü.
Bankwell Financial Group Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BWFG haberleri
- Bankwell Financial yöneticisi BWFG hisselerinden 780 bin dolar değerinde satın aldı
- Bankwell financial director buys $780k in BWFG stock
- Bankwell Financial yöneticisi BWFG hisselerinden 492.525 dolar satın aldı
- Thursday’s Insider Moves: Top Buys and Sells in US Stocks Revealed
- Bankwell (BWFG) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Bankwell Financial Group, Inc. (BWFG) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Bankwell Financial Q2 2025 beats forecasts, stock surges
- Bankwell Q2 2025 slides: EPS jumps 32% as deposit strategy pays off
- Bankwell earnings beat by $0.31, revenue topped estimates
- Cadence Design, Waste Management, Nucor set to report earnings Monday
- Raymond James initiates Bankwell Financial stock with Market Perform
- Bankwell Financial Group’s chief innovation officer sells $66,898 in stock
- Bankwell financial director Carl Porto acquires shares worth $22,864
- Bankwell financial director Dale buys $37,417 in stock
- Bankwell financial director Seidman buys $19,618 in common stock
- Bankwell Financial Group director Jeffrey Dunne acquires $17,870 in stock
Günlük aralık
44.99 46.06
Yıllık aralık
26.39 46.49
- Önceki kapanış
- 45.95
- Açılış
- 46.06
- Satış
- 45.59
- Alış
- 45.89
- Düşük
- 44.99
- Yüksek
- 46.06
- Hacim
- 106
- Günlük değişim
- -0.78%
- Aylık değişim
- 8.63%
- 6 aylık değişim
- 51.97%
- Yıllık değişim
- 54.02%
21 Eylül, Pazar