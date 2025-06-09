Moedas / BWFG
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
BWFG: Bankwell Financial Group Inc
45.75 USD 0.67 (1.49%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do BWFG para hoje mudou para 1.49%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 44.85 e o mais alto foi 45.79.
Veja a dinâmica do par de moedas Bankwell Financial Group Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BWFG Notícias
- Diretor financeiro da Bankwell compra US$ 780 mil em ações BWFG
- Bankwell financial director buys $780k in BWFG stock
- Diretor financeiro da Bankwell compra US$ 492.525 em ações BWFG
- Thursday’s Insider Moves: Top Buys and Sells in US Stocks Revealed
- Bankwell (BWFG) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Bankwell Financial Group, Inc. (BWFG) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Bankwell Financial Q2 2025 beats forecasts, stock surges
- Bankwell Q2 2025 slides: EPS jumps 32% as deposit strategy pays off
- Bankwell earnings beat by $0.31, revenue topped estimates
- Cadence Design, Waste Management, Nucor set to report earnings Monday
- Raymond James initiates Bankwell Financial stock with Market Perform
- Bankwell Financial Group’s chief innovation officer sells $66,898 in stock
- Bankwell financial director Carl Porto acquires shares worth $22,864
- Bankwell financial director Dale buys $37,417 in stock
- Bankwell financial director Seidman buys $19,618 in common stock
- Bankwell Financial Group director Jeffrey Dunne acquires $17,870 in stock
Faixa diária
44.85 45.79
Faixa anual
26.39 46.49
- Fechamento anterior
- 45.08
- Open
- 45.18
- Bid
- 45.75
- Ask
- 46.05
- Low
- 44.85
- High
- 45.79
- Volume
- 47
- Mudança diária
- 1.49%
- Mudança mensal
- 9.01%
- Mudança de 6 meses
- 52.50%
- Mudança anual
- 54.56%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh