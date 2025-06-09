CotationsSections
BWFG
BWFG: Bankwell Financial Group Inc

45.59 USD 0.36 (0.78%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de BWFG a changé de -0.78% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 44.99 et à un maximum de 46.06.

Suivez la dynamique Bankwell Financial Group Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
44.99 46.06
Range Annuel
26.39 46.49
Clôture Précédente
45.95
Ouverture
46.06
Bid
45.59
Ask
45.89
Plus Bas
44.99
Plus Haut
46.06
Volume
106
Changement quotidien
-0.78%
Changement Mensuel
8.63%
Changement à 6 Mois
51.97%
Changement Annuel
54.02%
