BWFG: Bankwell Financial Group Inc
45.59 USD 0.36 (0.78%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de BWFG a changé de -0.78% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 44.99 et à un maximum de 46.06.
Suivez la dynamique Bankwell Financial Group Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BWFG Nouvelles
Range quotidien
44.99 46.06
Range Annuel
26.39 46.49
- Clôture Précédente
- 45.95
- Ouverture
- 46.06
- Bid
- 45.59
- Ask
- 45.89
- Plus Bas
- 44.99
- Plus Haut
- 46.06
- Volume
- 106
- Changement quotidien
- -0.78%
- Changement Mensuel
- 8.63%
- Changement à 6 Mois
- 51.97%
- Changement Annuel
- 54.02%
20 septembre, samedi