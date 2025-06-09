货币 / BWFG
BWFG: Bankwell Financial Group Inc
45.38 USD 1.02 (2.30%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日BWFG汇率已更改2.30%。当日，交易品种以低点44.39和高点45.75进行交易。
关注Bankwell Financial Group Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
44.39 45.75
年范围
26.39 46.49
- 前一天收盘价
- 44.36
- 开盘价
- 44.53
- 卖价
- 45.38
- 买价
- 45.68
- 最低价
- 44.39
- 最高价
- 45.75
- 交易量
- 31
- 日变化
- 2.30%
- 月变化
- 8.12%
- 6个月变化
- 51.27%
- 年变化
- 53.31%
