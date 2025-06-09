KurseKategorien
BWFG: Bankwell Financial Group Inc

45.50 USD 0.45 (0.98%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BWFG hat sich für heute um -0.98% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 45.50 bis zu einem Hoch von 46.06 gehandelt.

Verfolgen Sie die Bankwell Financial Group Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
45.50 46.06
Jahresspanne
26.39 46.49
Vorheriger Schlusskurs
45.95
Eröffnung
46.06
Bid
45.50
Ask
45.80
Tief
45.50
Hoch
46.06
Volumen
34
Tagesänderung
-0.98%
Monatsänderung
8.41%
6-Monatsänderung
51.67%
Jahresänderung
53.72%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K