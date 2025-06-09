Währungen / BWFG
BWFG: Bankwell Financial Group Inc
45.50 USD 0.45 (0.98%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BWFG hat sich für heute um -0.98% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 45.50 bis zu einem Hoch von 46.06 gehandelt.
Verfolgen Sie die Bankwell Financial Group Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
BWFG News
- Bankwell financial director buys $780k in BWFG stock
- Thursday’s Insider Moves: Top Buys and Sells in US Stocks Revealed
- Bankwell (BWFG) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Bankwell Financial Group, Inc. (BWFG) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Bankwell Financial Q2 2025 beats forecasts, stock surges
- Bankwell Q2 2025 slides: EPS jumps 32% as deposit strategy pays off
- Bankwell earnings beat by $0.31, revenue topped estimates
- Cadence Design, Waste Management, Nucor set to report earnings Monday
- Raymond James initiates Bankwell Financial stock with Market Perform
- Bankwell Financial Group’s chief innovation officer sells $66,898 in stock
- Bankwell financial director Carl Porto acquires shares worth $22,864
- Bankwell financial director Dale buys $37,417 in stock
- Bankwell financial director Seidman buys $19,618 in common stock
- Bankwell Financial Group director Jeffrey Dunne acquires $17,870 in stock
Tagesspanne
45.50 46.06
Jahresspanne
26.39 46.49
- Vorheriger Schlusskurs
- 45.95
- Eröffnung
- 46.06
- Bid
- 45.50
- Ask
- 45.80
- Tief
- 45.50
- Hoch
- 46.06
- Volumen
- 34
- Tagesänderung
- -0.98%
- Monatsänderung
- 8.41%
- 6-Monatsänderung
- 51.67%
- Jahresänderung
- 53.72%
