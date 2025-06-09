クォートセクション
BWFG
BWFG: Bankwell Financial Group Inc

45.95 USD 0.87 (1.93%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BWFGの今日の為替レートは、1.93%変化しました。日中、通貨は1あたり44.85の安値と46.05の高値で取引されました。

Bankwell Financial Group Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
44.85 46.05
1年のレンジ
26.39 46.49
以前の終値
45.08
始値
45.18
買値
45.95
買値
46.25
安値
44.85
高値
46.05
出来高
96
1日の変化
1.93%
1ヶ月の変化
9.48%
6ヶ月の変化
53.17%
1年の変化
55.24%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K