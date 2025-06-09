通貨 / BWFG
BWFG: Bankwell Financial Group Inc
45.95 USD 0.87 (1.93%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
BWFGの今日の為替レートは、1.93%変化しました。日中、通貨は1あたり44.85の安値と46.05の高値で取引されました。
Bankwell Financial Group Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
BWFG News
- バンクウェル・フィナンシャルの取締役、BWFGの株式を78万ドル購入
- Bankwell financial director buys $780k in BWFG stock
- Bankwell Financialの取締役が492,525ドル相当のBWFG株を購入
- Thursday’s Insider Moves: Top Buys and Sells in US Stocks Revealed
- Bankwell (BWFG) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Bankwell Financial Group, Inc. (BWFG) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Bankwell Financial Q2 2025 beats forecasts, stock surges
- Bankwell Q2 2025 slides: EPS jumps 32% as deposit strategy pays off
- Bankwell earnings beat by $0.31, revenue topped estimates
- Cadence Design, Waste Management, Nucor set to report earnings Monday
- Raymond James initiates Bankwell Financial stock with Market Perform
- Bankwell Financial Group’s chief innovation officer sells $66,898 in stock
- Bankwell financial director Carl Porto acquires shares worth $22,864
- Bankwell financial director Dale buys $37,417 in stock
- Bankwell financial director Seidman buys $19,618 in common stock
- Bankwell Financial Group director Jeffrey Dunne acquires $17,870 in stock
1日のレンジ
44.85 46.05
1年のレンジ
26.39 46.49
