Валюты / BWFG
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
BWFG: Bankwell Financial Group Inc
44.36 USD 0.80 (1.77%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BWFG за сегодня изменился на -1.77%. При этом минимальная цена на торгах достигала 44.03, а максимальная — 45.60.
Следите за динамикой Bankwell Financial Group Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости BWFG
- Финансовый директор Bankwell приобретает акции BWFG на $780 тыс.
- Bankwell financial director buys $780k in BWFG stock
- Директор Bankwell Financial приобретает акции BWFG на $492 525
- Thursday’s Insider Moves: Top Buys and Sells in US Stocks Revealed
- Bankwell (BWFG) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Bankwell Financial Group, Inc. (BWFG) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Bankwell Financial Q2 2025 beats forecasts, stock surges
- Bankwell Q2 2025 slides: EPS jumps 32% as deposit strategy pays off
- Bankwell earnings beat by $0.31, revenue topped estimates
- Cadence Design, Waste Management, Nucor set to report earnings Monday
- Raymond James initiates Bankwell Financial stock with Market Perform
- Bankwell Financial Group’s chief innovation officer sells $66,898 in stock
- Bankwell financial director Carl Porto acquires shares worth $22,864
- Bankwell financial director Dale buys $37,417 in stock
- Bankwell financial director Seidman buys $19,618 in common stock
- Bankwell Financial Group director Jeffrey Dunne acquires $17,870 in stock
Дневной диапазон
44.03 45.60
Годовой диапазон
26.39 46.49
- Предыдущее закрытие
- 45.16
- Open
- 45.01
- Bid
- 44.36
- Ask
- 44.66
- Low
- 44.03
- High
- 45.60
- Объем
- 130
- Дневное изменение
- -1.77%
- Месячное изменение
- 5.69%
- 6-месячное изменение
- 47.87%
- Годовое изменение
- 49.86%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.