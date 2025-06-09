Divisas / BWFG
BWFG: Bankwell Financial Group Inc
45.08 USD 0.72 (1.62%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de BWFG de hoy ha cambiado un 1.62%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 44.39, mientras que el máximo ha alcanzado 46.00.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Bankwell Financial Group Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
BWFG News
- Director de Bankwell Financial compra acciones de BWFG por 780.000 dólares
- Director de Bankwell Financial compra acciones BWFG por $492,525
- Thursday’s Insider Moves: Top Buys and Sells in US Stocks Revealed
- Bankwell (BWFG) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Bankwell Financial Q2 2025 beats forecasts, stock surges
- Bankwell Q2 2025 slides: EPS jumps 32% as deposit strategy pays off
- Bankwell earnings beat by $0.31, revenue topped estimates
- Cadence Design, Waste Management, Nucor set to report earnings Monday
- Raymond James initiates Bankwell Financial stock with Market Perform
- Bankwell Financial Group’s chief innovation officer sells $66,898 in stock
- Bankwell financial director Carl Porto acquires shares worth $22,864
- Bankwell financial director Dale buys $37,417 in stock
- Bankwell financial director Seidman buys $19,618 in common stock
- Bankwell Financial Group director Jeffrey Dunne acquires $17,870 in stock
Rango diario
44.39 46.00
Rango anual
26.39 46.49
- Cierres anteriores
- 44.36
- Open
- 44.53
- Bid
- 45.08
- Ask
- 45.38
- Low
- 44.39
- High
- 46.00
- Volumen
- 120
- Cambio diario
- 1.62%
- Cambio mensual
- 7.41%
- Cambio a 6 meses
- 50.27%
- Cambio anual
- 52.30%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B