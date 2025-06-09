Valute / BWFG
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
BWFG: Bankwell Financial Group Inc
45.59 USD 0.36 (0.78%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BWFG ha avuto una variazione del -0.78% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 44.99 e ad un massimo di 46.06.
Segui le dinamiche di Bankwell Financial Group Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BWFG News
- Il direttore finanziario di Bankwell acquista azioni BWFG per 780.000 dollari
- Bankwell financial director buys $780k in BWFG stock
- Il direttore finanziario di Bankwell acquista azioni BWFG per $492.525
- Thursday’s Insider Moves: Top Buys and Sells in US Stocks Revealed
- Bankwell (BWFG) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Bankwell Financial Group, Inc. (BWFG) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Bankwell Financial Q2 2025 beats forecasts, stock surges
- Bankwell Q2 2025 slides: EPS jumps 32% as deposit strategy pays off
- Bankwell earnings beat by $0.31, revenue topped estimates
- Cadence Design, Waste Management, Nucor set to report earnings Monday
- Raymond James initiates Bankwell Financial stock with Market Perform
- Bankwell Financial Group’s chief innovation officer sells $66,898 in stock
- Bankwell financial director Carl Porto acquires shares worth $22,864
- Bankwell financial director Dale buys $37,417 in stock
- Bankwell financial director Seidman buys $19,618 in common stock
- Bankwell Financial Group director Jeffrey Dunne acquires $17,870 in stock
Intervallo Giornaliero
44.99 46.06
Intervallo Annuale
26.39 46.49
- Chiusura Precedente
- 45.95
- Apertura
- 46.06
- Bid
- 45.59
- Ask
- 45.89
- Minimo
- 44.99
- Massimo
- 46.06
- Volume
- 106
- Variazione giornaliera
- -0.78%
- Variazione Mensile
- 8.63%
- Variazione Semestrale
- 51.97%
- Variazione Annuale
- 54.02%
21 settembre, domenica