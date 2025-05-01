Dövizler / BTMD
BTMD: Biote Corp - Class A
3.16 USD 0.21 (6.23%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
BTMD fiyatı bugün -6.23% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 3.16 ve Yüksek fiyatı olarak 3.40 aralığında işlem gördü.
Biote Corp - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
BTMD haberleri
- Restructuring At Biote Will Drive Greater Growth And Profitability (NASDAQ:BTMD)
- biote stock price target lowered to $5 from $6 at Roth/MKM
- biote stock price target lowered to $5.92 from $6.99 at Jefferies
- biote Corp. (BTMD) Tops Q2 Earnings Estimates
- Tilray Brands, Inc. (TLRY) Q4 Earnings Beat Estimates
- Biote Corp. adds investment expert Barrera to board
- biote Corp. director Steven J. Heyer resigns from board
- Why Meta Shares Are Trading Higher By Around 6%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Arista Networks (NYSE:ANET), Alset (NASDAQ:AEI)
Günlük aralık
3.16 3.40
Yıllık aralık
2.84 6.98
- Önceki kapanış
- 3.37
- Açılış
- 3.40
- Satış
- 3.16
- Alış
- 3.46
- Düşük
- 3.16
- Yüksek
- 3.40
- Hacim
- 266
- Günlük değişim
- -6.23%
- Aylık değişim
- -5.95%
- 6 aylık değişim
- -4.24%
- Yıllık değişim
- -43.67%
21 Eylül, Pazar