통화 / BTMD
BTMD: Biote Corp - Class A
3.16 USD 0.21 (6.23%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
BTMD 환율이 오늘 -6.23%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 3.16이고 고가는 3.40이었습니다.
Biote Corp - Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BTMD News
- Restructuring At Biote Will Drive Greater Growth And Profitability (NASDAQ:BTMD)
- biote stock price target lowered to $5 from $6 at Roth/MKM
- biote stock price target lowered to $5.92 from $6.99 at Jefferies
- biote Corp. (BTMD) Tops Q2 Earnings Estimates
- Tilray Brands, Inc. (TLRY) Q4 Earnings Beat Estimates
- Biote Corp. adds investment expert Barrera to board
- biote Corp. director Steven J. Heyer resigns from board
- Why Meta Shares Are Trading Higher By Around 6%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Arista Networks (NYSE:ANET), Alset (NASDAQ:AEI)
일일 변동 비율
3.16 3.40
년간 변동
2.84 6.98
- 이전 종가
- 3.37
- 시가
- 3.40
- Bid
- 3.16
- Ask
- 3.46
- 저가
- 3.16
- 고가
- 3.40
- 볼륨
- 266
- 일일 변동
- -6.23%
- 월 변동
- -5.95%
- 6개월 변동
- -4.24%
- 년간 변동율
- -43.67%
20 9월, 토요일