BTMD: Biote Corp - Class A
3.37 USD 0.04 (1.20%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
BTMDの今日の為替レートは、1.20%変化しました。日中、通貨は1あたり3.29の安値と3.52の高値で取引されました。
Biote Corp - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
3.29 3.52
1年のレンジ
2.84 6.98
- 以前の終値
- 3.33
- 始値
- 3.37
- 買値
- 3.37
- 買値
- 3.67
- 安値
- 3.29
- 高値
- 3.52
- 出来高
- 182
- 1日の変化
- 1.20%
- 1ヶ月の変化
- 0.30%
- 6ヶ月の変化
- 2.12%
- 1年の変化
- -39.93%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K