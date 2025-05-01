Moedas / BTMD
BTMD: Biote Corp - Class A
3.29 USD 0.04 (1.20%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do BTMD para hoje mudou para -1.20%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 3.29 e o mais alto foi 3.38.
Veja a dinâmica do par de moedas Biote Corp - Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
BTMD Notícias
- Restructuring At Biote Will Drive Greater Growth And Profitability (NASDAQ:BTMD)
- biote stock price target lowered to $5 from $6 at Roth/MKM
- biote stock price target lowered to $5.92 from $6.99 at Jefferies
- biote Corp. (BTMD) Tops Q2 Earnings Estimates
- Tilray Brands, Inc. (TLRY) Q4 Earnings Beat Estimates
- Biote Corp. adds investment expert Barrera to board
- biote Corp. director Steven J. Heyer resigns from board
- Why Meta Shares Are Trading Higher By Around 6%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Arista Networks (NYSE:ANET), Alset (NASDAQ:AEI)
Faixa diária
3.29 3.38
Faixa anual
2.84 6.98
- Fechamento anterior
- 3.33
- Open
- 3.36
- Bid
- 3.29
- Ask
- 3.59
- Low
- 3.29
- High
- 3.38
- Volume
- 95
- Mudança diária
- -1.20%
- Mudança mensal
- -2.08%
- Mudança de 6 meses
- -0.30%
- Mudança anual
- -41.35%
