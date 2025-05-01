Währungen / BTMD
BTMD: Biote Corp - Class A
3.25 USD 0.12 (3.56%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BTMD hat sich für heute um -3.56% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.25 bis zu einem Hoch von 3.40 gehandelt.
Verfolgen Sie die Biote Corp - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BTMD News
- Restructuring At Biote Will Drive Greater Growth And Profitability (NASDAQ:BTMD)
- biote stock price target lowered to $5 from $6 at Roth/MKM
- biote stock price target lowered to $5.92 from $6.99 at Jefferies
- biote Corp. (BTMD) Tops Q2 Earnings Estimates
- Tilray Brands, Inc. (TLRY) Q4 Earnings Beat Estimates
- Biote Corp. adds investment expert Barrera to board
- biote Corp. director Steven J. Heyer resigns from board
- Why Meta Shares Are Trading Higher By Around 6%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Arista Networks (NYSE:ANET), Alset (NASDAQ:AEI)
Tagesspanne
3.25 3.40
Jahresspanne
2.84 6.98
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.37
- Eröffnung
- 3.40
- Bid
- 3.25
- Ask
- 3.55
- Tief
- 3.25
- Hoch
- 3.40
- Volumen
- 58
- Tagesänderung
- -3.56%
- Monatsänderung
- -3.27%
- 6-Monatsänderung
- -1.52%
- Jahresänderung
- -42.07%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K