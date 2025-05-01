KurseKategorien
BTMD: Biote Corp - Class A

3.25 USD 0.12 (3.56%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BTMD hat sich für heute um -3.56% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.25 bis zu einem Hoch von 3.40 gehandelt.

Verfolgen Sie die Biote Corp - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
3.25 3.40
Jahresspanne
2.84 6.98
Vorheriger Schlusskurs
3.37
Eröffnung
3.40
Bid
3.25
Ask
3.55
Tief
3.25
Hoch
3.40
Volumen
58
Tagesänderung
-3.56%
Monatsänderung
-3.27%
6-Monatsänderung
-1.52%
Jahresänderung
-42.07%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K