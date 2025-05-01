货币 / BTMD
BTMD: Biote Corp - Class A
3.37 USD 0.02 (0.59%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日BTMD汇率已更改-0.59%。当日，交易品种以低点3.36和高点3.49进行交易。
关注Biote Corp - Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
BTMD新闻
- Restructuring At Biote Will Drive Greater Growth And Profitability (NASDAQ:BTMD)
- biote stock price target lowered to $5 from $6 at Roth/MKM
- biote stock price target lowered to $5.92 from $6.99 at Jefferies
- biote Corp. (BTMD) Tops Q2 Earnings Estimates
- Tilray Brands, Inc. (TLRY) Q4 Earnings Beat Estimates
- Biote Corp. adds investment expert Barrera to board
- biote Corp. director Steven J. Heyer resigns from board
- Why Meta Shares Are Trading Higher By Around 6%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Arista Networks (NYSE:ANET), Alset (NASDAQ:AEI)
日范围
3.36 3.49
年范围
2.84 6.98
- 前一天收盘价
- 3.39
- 开盘价
- 3.39
- 卖价
- 3.37
- 买价
- 3.67
- 最低价
- 3.36
- 最高价
- 3.49
- 交易量
- 182
- 日变化
- -0.59%
- 月变化
- 0.30%
- 6个月变化
- 2.12%
- 年变化
- -39.93%
