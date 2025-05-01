QuotazioniSezioni
BTMD: Biote Corp - Class A

3.16 USD 0.21 (6.23%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BTMD ha avuto una variazione del -6.23% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.16 e ad un massimo di 3.40.

Segui le dinamiche di Biote Corp - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
3.16 3.40
Intervallo Annuale
2.84 6.98
Chiusura Precedente
3.37
Apertura
3.40
Bid
3.16
Ask
3.46
Minimo
3.16
Massimo
3.40
Volume
266
Variazione giornaliera
-6.23%
Variazione Mensile
-5.95%
Variazione Semestrale
-4.24%
Variazione Annuale
-43.67%
