Valute / BTMD
BTMD: Biote Corp - Class A
3.16 USD 0.21 (6.23%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BTMD ha avuto una variazione del -6.23% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.16 e ad un massimo di 3.40.
Segui le dinamiche di Biote Corp - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BTMD News
Intervallo Giornaliero
3.16 3.40
Intervallo Annuale
2.84 6.98
- Chiusura Precedente
- 3.37
- Apertura
- 3.40
- Bid
- 3.16
- Ask
- 3.46
- Minimo
- 3.16
- Massimo
- 3.40
- Volume
- 266
- Variazione giornaliera
- -6.23%
- Variazione Mensile
- -5.95%
- Variazione Semestrale
- -4.24%
- Variazione Annuale
- -43.67%
21 settembre, domenica