Divisas / BTMD
BTMD: Biote Corp - Class A
3.33 USD 0.06 (1.77%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de BTMD de hoy ha cambiado un -1.77%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 3.32, mientras que el máximo ha alcanzado 3.49.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Biote Corp - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
BTMD News
- Restructuring At Biote Will Drive Greater Growth And Profitability (NASDAQ:BTMD)
- biote stock price target lowered to $5 from $6 at Roth/MKM
- biote stock price target lowered to $5.92 from $6.99 at Jefferies
- biote Corp. (BTMD) Tops Q2 Earnings Estimates
- Tilray Brands, Inc. (TLRY) Q4 Earnings Beat Estimates
- Biote Corp. adds investment expert Barrera to board
- biote Corp. director Steven J. Heyer resigns from board
- Why Meta Shares Are Trading Higher By Around 6%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Arista Networks (NYSE:ANET), Alset (NASDAQ:AEI)
Rango diario
3.32 3.49
Rango anual
2.84 6.98
- Cierres anteriores
- 3.39
- Open
- 3.39
- Bid
- 3.33
- Ask
- 3.63
- Low
- 3.32
- High
- 3.49
- Volumen
- 241
- Cambio diario
- -1.77%
- Cambio mensual
- -0.89%
- Cambio a 6 meses
- 0.91%
- Cambio anual
- -40.64%
