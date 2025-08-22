Dövizler / BJ
BJ: BJ's Wholesale Club Holdings Inc
96.02 USD 1.76 (1.80%)
Sektör: Tüketici - İstikrarlı Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
BJ fiyatı bugün -1.80% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 95.25 ve Yüksek fiyatı olarak 97.78 aralığında işlem gördü.
BJ's Wholesale Club Holdings Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Günlük aralık
95.25 97.78
Yıllık aralık
81.84 121.10
- Önceki kapanış
- 97.78
- Açılış
- 97.78
- Satış
- 96.02
- Alış
- 96.32
- Düşük
- 95.25
- Yüksek
- 97.78
- Hacim
- 6.824 K
- Günlük değişim
- -1.80%
- Aylık değişim
- -2.24%
- 6 aylık değişim
- -15.86%
- Yıllık değişim
- 15.69%
21 Eylül, Pazar