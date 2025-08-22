Devises / BJ
BJ: BJ's Wholesale Club Holdings Inc
96.02 USD 1.76 (1.80%)
Secteur: Consommateur Défensif Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de BJ a changé de -1.80% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 95.25 et à un maximum de 97.78.
Suivez la dynamique BJ's Wholesale Club Holdings Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
BJ Nouvelles
Range quotidien
95.25 97.78
Range Annuel
81.84 121.10
- Clôture Précédente
- 97.78
- Ouverture
- 97.78
- Bid
- 96.02
- Ask
- 96.32
- Plus Bas
- 95.25
- Plus Haut
- 97.78
- Volume
- 6.824 K
- Changement quotidien
- -1.80%
- Changement Mensuel
- -2.24%
- Changement à 6 Mois
- -15.86%
- Changement Annuel
- 15.69%
20 septembre, samedi