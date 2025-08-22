CotizacionesSecciones
BJ: BJ's Wholesale Club Holdings Inc

99.25 USD 0.20 (0.20%)
Sector: Valores de Consumo Defensivo Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de BJ de hoy ha cambiado un -0.20%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 97.83, mientras que el máximo ha alcanzado 100.46.

Siga la dinámica de la pareja de divisas BJ's Wholesale Club Holdings Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
97.83 100.46
Rango anual
81.84 121.10
Cierres anteriores
99.45
Open
99.30
Bid
99.25
Ask
99.55
Low
97.83
High
100.46
Volumen
3.561 K
Cambio diario
-0.20%
Cambio mensual
1.05%
Cambio a 6 meses
-13.03%
Cambio anual
19.58%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B