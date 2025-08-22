Divisas / BJ
BJ: BJ's Wholesale Club Holdings Inc
99.25 USD 0.20 (0.20%)
Sector: Valores de Consumo Defensivo Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de BJ de hoy ha cambiado un -0.20%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 97.83, mientras que el máximo ha alcanzado 100.46.
Siga la dinámica de la pareja de divisas BJ's Wholesale Club Holdings Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
97.83 100.46
Rango anual
81.84 121.10
- Cierres anteriores
- 99.45
- Open
- 99.30
- Bid
- 99.25
- Ask
- 99.55
- Low
- 97.83
- High
- 100.46
- Volumen
- 3.561 K
- Cambio diario
- -0.20%
- Cambio mensual
- 1.05%
- Cambio a 6 meses
- -13.03%
- Cambio anual
- 19.58%
