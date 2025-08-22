Moedas / BJ
BJ: BJ's Wholesale Club Holdings Inc
98.87 USD 0.38 (0.38%)
Setor: Consumo básico Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do BJ para hoje mudou para -0.38%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 97.76 e o mais alto foi 99.07.
Veja a dinâmica do par de moedas BJ's Wholesale Club Holdings Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
BJ Notícias
Faixa diária
97.76 99.07
Faixa anual
81.84 121.10
- Fechamento anterior
- 99.25
- Open
- 99.07
- Bid
- 98.87
- Ask
- 99.17
- Low
- 97.76
- High
- 99.07
- Volume
- 62
- Mudança diária
- -0.38%
- Mudança mensal
- 0.66%
- Mudança de 6 meses
- -13.36%
- Mudança anual
- 19.12%
