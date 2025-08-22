Валюты / BJ
BJ: BJ's Wholesale Club Holdings Inc
99.45 USD 0.31 (0.31%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BJ за сегодня изменился на -0.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 97.95, а максимальная — 99.84.
Следите за динамикой BJ's Wholesale Club Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости BJ
Дневной диапазон
97.95 99.84
Годовой диапазон
81.84 121.10
- Предыдущее закрытие
- 99.76
- Open
- 99.24
- Bid
- 99.45
- Ask
- 99.75
- Low
- 97.95
- High
- 99.84
- Объем
- 3.994 K
- Дневное изменение
- -0.31%
- Месячное изменение
- 1.25%
- 6-месячное изменение
- -12.85%
- Годовое изменение
- 19.82%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.