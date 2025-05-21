Dövizler / BCML
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
BCML: BayCom Corp
29.75 USD 1.02 (3.31%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
BCML fiyatı bugün -3.31% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 29.64 ve Yüksek fiyatı olarak 30.59 aralığında işlem gördü.
BayCom Corp hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BCML haberleri
- Is the Options Market Predicting a Spike in BayCom Stock?
- 4 Bank Stocks With Dividend Hikes This Week to Keep on Your Radar
- BayCom Corp increases quarterly dividend by 25% to $0.25 per share
- BayCom earnings beat by $0.03, revenue fell short of estimates
- Bay Commercial Bank (BCML) Q2 Earnings Surpass Estimates
- BayCom Corp raises dividend by 33% to $0.20 per share
Günlük aralık
29.64 30.59
Yıllık aralık
22.22 30.96
- Önceki kapanış
- 30.77
- Açılış
- 30.55
- Satış
- 29.75
- Alış
- 30.05
- Düşük
- 29.64
- Yüksek
- 30.59
- Hacim
- 71
- Günlük değişim
- -3.31%
- Aylık değişim
- -0.90%
- 6 aylık değişim
- 18.48%
- Yıllık değişim
- 28.68%
21 Eylül, Pazar