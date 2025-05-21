货币 / BCML
BCML: BayCom Corp
29.80 USD 0.02 (0.07%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日BCML汇率已更改0.07%。当日，交易品种以低点29.28和高点29.83进行交易。
关注BayCom Corp动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
BCML新闻
日范围
29.28 29.83
年范围
22.22 30.90
- 前一天收盘价
- 29.78
- 开盘价
- 29.71
- 卖价
- 29.80
- 买价
- 30.10
- 最低价
- 29.28
- 最高价
- 29.83
- 交易量
- 47
- 日变化
- 0.07%
- 月变化
- -0.73%
- 6个月变化
- 18.68%
- 年变化
- 28.89%
