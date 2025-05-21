Divisas / BCML
BCML: BayCom Corp
29.72 USD 0.08 (0.27%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de BCML de hoy ha cambiado un -0.27%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 29.72, mientras que el máximo ha alcanzado 30.92.
Siga la dinámica de la pareja de divisas BayCom Corp. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
BCML News
- Is the Options Market Predicting a Spike in BayCom Stock?
- 4 Bank Stocks With Dividend Hikes This Week to Keep on Your Radar
- BayCom Corp increases quarterly dividend by 25% to $0.25 per share
- BayCom earnings beat by $0.03, revenue fell short of estimates
- Bay Commercial Bank (BCML) Q2 Earnings Surpass Estimates
- BayCom Corp raises dividend by 33% to $0.20 per share
Rango diario
29.72 30.92
Rango anual
22.22 30.92
- Cierres anteriores
- 29.80
- Open
- 30.23
- Bid
- 29.72
- Ask
- 30.02
- Low
- 29.72
- High
- 30.92
- Volumen
- 138
- Cambio diario
- -0.27%
- Cambio mensual
- -1.00%
- Cambio a 6 meses
- 18.36%
- Cambio anual
- 28.55%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B