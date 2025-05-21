Devises / BCML
BCML: BayCom Corp
29.75 USD 1.02 (3.31%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de BCML a changé de -3.31% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 29.64 et à un maximum de 30.59.
Suivez la dynamique BayCom Corp. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BCML Nouvelles
- Is the Options Market Predicting a Spike in BayCom Stock?
- 4 Bank Stocks With Dividend Hikes This Week to Keep on Your Radar
- BayCom Corp increases quarterly dividend by 25% to $0.25 per share
- BayCom earnings beat by $0.03, revenue fell short of estimates
- Bay Commercial Bank (BCML) Q2 Earnings Surpass Estimates
- BayCom Corp raises dividend by 33% to $0.20 per share
Range quotidien
29.64 30.59
Range Annuel
22.22 30.96
- Clôture Précédente
- 30.77
- Ouverture
- 30.55
- Bid
- 29.75
- Ask
- 30.05
- Plus Bas
- 29.64
- Plus Haut
- 30.59
- Volume
- 71
- Changement quotidien
- -3.31%
- Changement Mensuel
- -0.90%
- Changement à 6 Mois
- 18.48%
- Changement Annuel
- 28.68%
20 septembre, samedi