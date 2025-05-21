Moedas / BCML
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
BCML: BayCom Corp
30.28 USD 0.56 (1.88%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do BCML para hoje mudou para 1.88%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 30.02 e o mais alto foi 30.55.
Veja a dinâmica do par de moedas BayCom Corp. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BCML Notícias
- Is the Options Market Predicting a Spike in BayCom Stock?
- 4 Bank Stocks With Dividend Hikes This Week to Keep on Your Radar
- BayCom Corp increases quarterly dividend by 25% to $0.25 per share
- BayCom earnings beat by $0.03, revenue fell short of estimates
- Bay Commercial Bank (BCML) Q2 Earnings Surpass Estimates
- BayCom Corp raises dividend by 33% to $0.20 per share
Faixa diária
30.02 30.55
Faixa anual
22.22 30.92
- Fechamento anterior
- 29.72
- Open
- 30.02
- Bid
- 30.28
- Ask
- 30.58
- Low
- 30.02
- High
- 30.55
- Volume
- 7
- Mudança diária
- 1.88%
- Mudança mensal
- 0.87%
- Mudança de 6 meses
- 20.59%
- Mudança anual
- 30.97%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh