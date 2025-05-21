通貨 / BCML
BCML: BayCom Corp
30.77 USD 1.05 (3.53%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
BCMLの今日の為替レートは、3.53%変化しました。日中、通貨は1あたり30.02の安値と30.96の高値で取引されました。
BayCom Corpダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
BCML News
- Is the Options Market Predicting a Spike in BayCom Stock?
- 4 Bank Stocks With Dividend Hikes This Week to Keep on Your Radar
- BayCom Corp increases quarterly dividend by 25% to $0.25 per share
- BayCom earnings beat by $0.03, revenue fell short of estimates
- Bay Commercial Bank (BCML) Q2 Earnings Surpass Estimates
- BayCom Corp raises dividend by 33% to $0.20 per share
1日のレンジ
30.02 30.96
1年のレンジ
22.22 30.96
- 以前の終値
- 29.72
- 始値
- 30.02
- 買値
- 30.77
- 買値
- 31.07
- 安値
- 30.02
- 高値
- 30.96
- 出来高
- 60
- 1日の変化
- 3.53%
- 1ヶ月の変化
- 2.50%
- 6ヶ月の変化
- 22.54%
- 1年の変化
- 33.09%
