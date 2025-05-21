Валюты / BCML
BCML: BayCom Corp
29.80 USD 0.02 (0.07%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BCML за сегодня изменился на 0.07%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.28, а максимальная — 29.83.
Следите за динамикой BayCom Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
29.28 29.83
Годовой диапазон
22.22 30.90
- Предыдущее закрытие
- 29.78
- Open
- 29.71
- Bid
- 29.80
- Ask
- 30.10
- Low
- 29.28
- High
- 29.83
- Объем
- 47
- Дневное изменение
- 0.07%
- Месячное изменение
- -0.73%
- 6-месячное изменение
- 18.68%
- Годовое изменение
- 28.89%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.