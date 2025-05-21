QuotazioniSezioni
BCML: BayCom Corp

29.75 USD 1.02 (3.31%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BCML ha avuto una variazione del -3.31% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 29.64 e ad un massimo di 30.59.

Segui le dinamiche di BayCom Corp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

BCML News

Intervallo Giornaliero
29.64 30.59
Intervallo Annuale
22.22 30.96
Chiusura Precedente
30.77
Apertura
30.55
Bid
29.75
Ask
30.05
Minimo
29.64
Massimo
30.59
Volume
71
Variazione giornaliera
-3.31%
Variazione Mensile
-0.90%
Variazione Semestrale
18.48%
Variazione Annuale
28.68%
21 settembre, domenica