BCML: BayCom Corp
29.75 USD 1.02 (3.31%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BCML ha avuto una variazione del -3.31% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 29.64 e ad un massimo di 30.59.
Segui le dinamiche di BayCom Corp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
BCML News
Intervallo Giornaliero
29.64 30.59
Intervallo Annuale
22.22 30.96
- Chiusura Precedente
- 30.77
- Apertura
- 30.55
- Bid
- 29.75
- Ask
- 30.05
- Minimo
- 29.64
- Massimo
- 30.59
- Volume
- 71
- Variazione giornaliera
- -3.31%
- Variazione Mensile
- -0.90%
- Variazione Semestrale
- 18.48%
- Variazione Annuale
- 28.68%
21 settembre, domenica