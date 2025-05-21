Währungen / BCML
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
BCML: BayCom Corp
30.77 USD 1.05 (3.53%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BCML hat sich für heute um 3.53% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 30.02 bis zu einem Hoch von 30.96 gehandelt.
Verfolgen Sie die BayCom Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BCML News
- Is the Options Market Predicting a Spike in BayCom Stock?
- 4 Bank Stocks With Dividend Hikes This Week to Keep on Your Radar
- BayCom Corp increases quarterly dividend by 25% to $0.25 per share
- BayCom earnings beat by $0.03, revenue fell short of estimates
- Bay Commercial Bank (BCML) Q2 Earnings Surpass Estimates
- BayCom Corp raises dividend by 33% to $0.20 per share
Tagesspanne
30.02 30.96
Jahresspanne
22.22 30.96
- Vorheriger Schlusskurs
- 29.72
- Eröffnung
- 30.02
- Bid
- 30.77
- Ask
- 31.07
- Tief
- 30.02
- Hoch
- 30.96
- Volumen
- 60
- Tagesänderung
- 3.53%
- Monatsänderung
- 2.50%
- 6-Monatsänderung
- 22.54%
- Jahresänderung
- 33.09%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K