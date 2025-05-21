KurseKategorien
BCML: BayCom Corp

30.77 USD 1.05 (3.53%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BCML hat sich für heute um 3.53% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 30.02 bis zu einem Hoch von 30.96 gehandelt.

Verfolgen Sie die BayCom Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
30.02 30.96
Jahresspanne
22.22 30.96
Vorheriger Schlusskurs
29.72
Eröffnung
30.02
Bid
30.77
Ask
31.07
Tief
30.02
Hoch
30.96
Volumen
60
Tagesänderung
3.53%
Monatsänderung
2.50%
6-Monatsänderung
22.54%
Jahresänderung
33.09%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K