Dövizler / AMTB
AMTB: Amerant Bancorp Inc Class A

20.72 USD 0.57 (2.68%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

AMTB fiyatı bugün -2.68% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 20.72 ve Yüksek fiyatı olarak 22.79 aralığında işlem gördü.

Amerant Bancorp Inc Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Günlük aralık
20.72 22.79
Yıllık aralık
16.22 26.24
Önceki kapanış
21.29
Açılış
22.79
Satış
20.72
Alış
21.02
Düşük
20.72
Yüksek
22.79
Hacim
362
Günlük değişim
-2.68%
Aylık değişim
-2.26%
6 aylık değişim
1.37%
Yıllık değişim
-2.31%
21 Eylül, Pazar