Dövizler / AMTB
AMTB: Amerant Bancorp Inc Class A
20.72 USD 0.57 (2.68%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
AMTB fiyatı bugün -2.68% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 20.72 ve Yüksek fiyatı olarak 22.79 aralığında işlem gördü.
Amerant Bancorp Inc Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
AMTB haberleri
Günlük aralık
20.72 22.79
Yıllık aralık
16.22 26.24
- Önceki kapanış
- 21.29
- Açılış
- 22.79
- Satış
- 20.72
- Alış
- 21.02
- Düşük
- 20.72
- Yüksek
- 22.79
- Hacim
- 362
- Günlük değişim
- -2.68%
- Aylık değişim
- -2.26%
- 6 aylık değişim
- 1.37%
- Yıllık değişim
- -2.31%
21 Eylül, Pazar