Валюты / AMTB
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
AMTB: Amerant Bancorp Inc Class A
20.57 USD 0.24 (1.15%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AMTB за сегодня изменился на -1.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.43, а максимальная — 20.74.
Следите за динамикой Amerant Bancorp Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости AMTB
- Amerant Bancorp Takes Several Steps In The Right Direction (NYSE:AMTB)
- Is the Options Market Predicting a Spike in Amerant Bancorp Stock?
- U.S. Bank Stocks Tread Water In July
- Amerant Bancorp Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:AMTB)
- Amerant Bancorp Inc. (AMTB) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Amerant Bancorp Q2 2025 slides: EPS doubles as asset quality improves
- Amerant Bancorp A earnings beat by $0.16, revenue topped estimates
- Amerant Bancorp (AMTB) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Amerant Bancorp Inc. (AMTB) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Amerant Bancorp declares $0.09 per share quarterly dividend
- Regions Financial (RF) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Amerant Bancorp Inc. to Announce Second Quarter 2025 Financial Results and Host Conference Call
- Amerant Bancorp adds two veteran executives to board of directors
- AMERANT BANK ANNOUNCES HIRE OF ELLIOT SHAFER AS NEW HEAD OF BUSINESS DEVELOPMENT
- Restructuring Provides New Game Plan For Amerant Bancorp (NYSE:AMTB)
- Amerant Bancorp expands stock repurchase program
Дневной диапазон
20.43 20.74
Годовой диапазон
16.22 26.24
- Предыдущее закрытие
- 20.81
- Open
- 20.61
- Bid
- 20.57
- Ask
- 20.87
- Low
- 20.43
- High
- 20.74
- Объем
- 146
- Дневное изменение
- -1.15%
- Месячное изменение
- -2.97%
- 6-месячное изменение
- 0.64%
- Годовое изменение
- -3.02%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.