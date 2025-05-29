Währungen / AMTB
AMTB: Amerant Bancorp Inc Class A
21.12 USD 0.17 (0.80%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AMTB hat sich für heute um -0.80% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 21.12 bis zu einem Hoch von 22.79 gehandelt.
Verfolgen Sie die Amerant Bancorp Inc Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
21.12 22.79
Jahresspanne
16.22 26.24
- Vorheriger Schlusskurs
- 21.29
- Eröffnung
- 22.79
- Bid
- 21.12
- Ask
- 21.42
- Tief
- 21.12
- Hoch
- 22.79
- Volumen
- 8
- Tagesänderung
- -0.80%
- Monatsänderung
- -0.38%
- 6-Monatsänderung
- 3.33%
- Jahresänderung
- -0.42%
