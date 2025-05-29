KurseKategorien
Währungen / AMTB
Zurück zum Aktien

AMTB: Amerant Bancorp Inc Class A

21.12 USD 0.17 (0.80%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von AMTB hat sich für heute um -0.80% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 21.12 bis zu einem Hoch von 22.79 gehandelt.

Verfolgen Sie die Amerant Bancorp Inc Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AMTB News

Tagesspanne
21.12 22.79
Jahresspanne
16.22 26.24
Vorheriger Schlusskurs
21.29
Eröffnung
22.79
Bid
21.12
Ask
21.42
Tief
21.12
Hoch
22.79
Volumen
8
Tagesänderung
-0.80%
Monatsänderung
-0.38%
6-Monatsänderung
3.33%
Jahresänderung
-0.42%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K