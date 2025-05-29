통화 / AMTB
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
AMTB: Amerant Bancorp Inc Class A
20.72 USD 0.57 (2.68%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
AMTB 환율이 오늘 -2.68%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 20.72이고 고가는 22.79이었습니다.
Amerant Bancorp Inc Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AMTB News
- Amerant Bancorp Takes Several Steps In The Right Direction (NYSE:AMTB)
- Is the Options Market Predicting a Spike in Amerant Bancorp Stock?
- U.S. Bank Stocks Tread Water In July
- Amerant Bancorp Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:AMTB)
- Amerant Bancorp Inc. (AMTB) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Amerant Bancorp Q2 2025 slides: EPS doubles as asset quality improves
- Amerant Bancorp A earnings beat by $0.16, revenue topped estimates
- Amerant Bancorp (AMTB) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Amerant Bancorp Inc. (AMTB) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Amerant Bancorp declares $0.09 per share quarterly dividend
- Regions Financial (RF) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Amerant Bancorp Inc. to Announce Second Quarter 2025 Financial Results and Host Conference Call
- Amerant Bancorp adds two veteran executives to board of directors
- AMERANT BANK ANNOUNCES HIRE OF ELLIOT SHAFER AS NEW HEAD OF BUSINESS DEVELOPMENT
- Restructuring Provides New Game Plan For Amerant Bancorp (NYSE:AMTB)
- Amerant Bancorp expands stock repurchase program
일일 변동 비율
20.72 22.79
년간 변동
16.22 26.24
- 이전 종가
- 21.29
- 시가
- 22.79
- Bid
- 20.72
- Ask
- 21.02
- 저가
- 20.72
- 고가
- 22.79
- 볼륨
- 362
- 일일 변동
- -2.68%
- 월 변동
- -2.26%
- 6개월 변동
- 1.37%
- 년간 변동율
- -2.31%
20 9월, 토요일