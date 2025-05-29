시세섹션
통화 / AMTB
주식로 돌아가기

AMTB: Amerant Bancorp Inc Class A

20.72 USD 0.57 (2.68%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

AMTB 환율이 오늘 -2.68%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 20.72이고 고가는 22.79이었습니다.

Amerant Bancorp Inc Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AMTB News

일일 변동 비율
20.72 22.79
년간 변동
16.22 26.24
이전 종가
21.29
시가
22.79
Bid
20.72
Ask
21.02
저가
20.72
고가
22.79
볼륨
362
일일 변동
-2.68%
월 변동
-2.26%
6개월 변동
1.37%
년간 변동율
-2.31%
20 9월, 토요일