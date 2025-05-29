Devises / AMTB
AMTB: Amerant Bancorp Inc Class A
20.72 USD 0.57 (2.68%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de AMTB a changé de -2.68% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 20.72 et à un maximum de 22.79.
Suivez la dynamique Amerant Bancorp Inc Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
AMTB Nouvelles
- Amerant Bancorp Takes Several Steps In The Right Direction (NYSE:AMTB)
- Is the Options Market Predicting a Spike in Amerant Bancorp Stock?
- U.S. Bank Stocks Tread Water In July
- Amerant Bancorp Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:AMTB)
- Amerant Bancorp Inc. (AMTB) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Amerant Bancorp Q2 2025 slides: EPS doubles as asset quality improves
- Amerant Bancorp A earnings beat by $0.16, revenue topped estimates
- Amerant Bancorp (AMTB) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Amerant Bancorp Inc. (AMTB) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Amerant Bancorp declares $0.09 per share quarterly dividend
- Regions Financial (RF) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Amerant Bancorp Inc. to Announce Second Quarter 2025 Financial Results and Host Conference Call
- Amerant Bancorp adds two veteran executives to board of directors
- AMERANT BANK ANNOUNCES HIRE OF ELLIOT SHAFER AS NEW HEAD OF BUSINESS DEVELOPMENT
- Restructuring Provides New Game Plan For Amerant Bancorp (NYSE:AMTB)
- Amerant Bancorp expands stock repurchase program
Range quotidien
20.72 22.79
Range Annuel
16.22 26.24
- Clôture Précédente
- 21.29
- Ouverture
- 22.79
- Bid
- 20.72
- Ask
- 21.02
- Plus Bas
- 20.72
- Plus Haut
- 22.79
- Volume
- 362
- Changement quotidien
- -2.68%
- Changement Mensuel
- -2.26%
- Changement à 6 Mois
- 1.37%
- Changement Annuel
- -2.31%
20 septembre, samedi