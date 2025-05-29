CotationsSections
AMTB
AMTB: Amerant Bancorp Inc Class A

20.72 USD 0.57 (2.68%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de AMTB a changé de -2.68% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 20.72 et à un maximum de 22.79.

Suivez la dynamique Amerant Bancorp Inc Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
20.72 22.79
Range Annuel
16.22 26.24
Clôture Précédente
21.29
Ouverture
22.79
Bid
20.72
Ask
21.02
Plus Bas
20.72
Plus Haut
22.79
Volume
362
Changement quotidien
-2.68%
Changement Mensuel
-2.26%
Changement à 6 Mois
1.37%
Changement Annuel
-2.31%
