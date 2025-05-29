通貨 / AMTB
AMTB: Amerant Bancorp Inc Class A
21.29 USD 0.59 (2.85%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
AMTBの今日の為替レートは、2.85%変化しました。日中、通貨は1あたり20.72の安値と21.29の高値で取引されました。
Amerant Bancorp Inc Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
AMTB News
- Amerant Bancorp Takes Several Steps In The Right Direction (NYSE:AMTB)
- Is the Options Market Predicting a Spike in Amerant Bancorp Stock?
- U.S. Bank Stocks Tread Water In July
- Amerant Bancorp Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:AMTB)
- Amerant Bancorp Inc. (AMTB) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Amerant Bancorp Q2 2025 slides: EPS doubles as asset quality improves
- Amerant Bancorp A earnings beat by $0.16, revenue topped estimates
- Amerant Bancorp (AMTB) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Amerant Bancorp Inc. (AMTB) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Amerant Bancorp declares $0.09 per share quarterly dividend
- Regions Financial (RF) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Amerant Bancorp Inc. to Announce Second Quarter 2025 Financial Results and Host Conference Call
- Amerant Bancorp adds two veteran executives to board of directors
- AMERANT BANK ANNOUNCES HIRE OF ELLIOT SHAFER AS NEW HEAD OF BUSINESS DEVELOPMENT
- Restructuring Provides New Game Plan For Amerant Bancorp (NYSE:AMTB)
- Amerant Bancorp expands stock repurchase program
1日のレンジ
20.72 21.29
1年のレンジ
16.22 26.24
- 以前の終値
- 20.70
- 始値
- 20.82
- 買値
- 21.29
- 買値
- 21.59
- 安値
- 20.72
- 高値
- 21.29
- 出来高
- 772
- 1日の変化
- 2.85%
- 1ヶ月の変化
- 0.42%
- 6ヶ月の変化
- 4.16%
- 1年の変化
- 0.38%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K