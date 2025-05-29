QuotazioniSezioni
AMTB
AMTB: Amerant Bancorp Inc Class A

20.72 USD 0.57 (2.68%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio AMTB ha avuto una variazione del -2.68% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 20.72 e ad un massimo di 22.79.

Segui le dinamiche di Amerant Bancorp Inc Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
20.72 22.79
Intervallo Annuale
16.22 26.24
Chiusura Precedente
21.29
Apertura
22.79
Bid
20.72
Ask
21.02
Minimo
20.72
Massimo
22.79
Volume
362
Variazione giornaliera
-2.68%
Variazione Mensile
-2.26%
Variazione Semestrale
1.37%
Variazione Annuale
-2.31%
20 settembre, sabato