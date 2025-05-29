Valute / AMTB
AMTB: Amerant Bancorp Inc Class A
20.72 USD 0.57 (2.68%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio AMTB ha avuto una variazione del -2.68% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 20.72 e ad un massimo di 22.79.
Segui le dinamiche di Amerant Bancorp Inc Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
AMTB News
- Amerant Bancorp Takes Several Steps In The Right Direction (NYSE:AMTB)
- Is the Options Market Predicting a Spike in Amerant Bancorp Stock?
- U.S. Bank Stocks Tread Water In July
- Amerant Bancorp Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:AMTB)
- Amerant Bancorp Inc. (AMTB) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Amerant Bancorp Q2 2025 slides: EPS doubles as asset quality improves
- Amerant Bancorp A earnings beat by $0.16, revenue topped estimates
- Amerant Bancorp (AMTB) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Amerant Bancorp Inc. (AMTB) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Amerant Bancorp declares $0.09 per share quarterly dividend
- Regions Financial (RF) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Amerant Bancorp Inc. to Announce Second Quarter 2025 Financial Results and Host Conference Call
- Amerant Bancorp adds two veteran executives to board of directors
- AMERANT BANK ANNOUNCES HIRE OF ELLIOT SHAFER AS NEW HEAD OF BUSINESS DEVELOPMENT
- Restructuring Provides New Game Plan For Amerant Bancorp (NYSE:AMTB)
- Amerant Bancorp expands stock repurchase program
Intervallo Giornaliero
20.72 22.79
Intervallo Annuale
16.22 26.24
- Chiusura Precedente
- 21.29
- Apertura
- 22.79
- Bid
- 20.72
- Ask
- 21.02
- Minimo
- 20.72
- Massimo
- 22.79
- Volume
- 362
- Variazione giornaliera
- -2.68%
- Variazione Mensile
- -2.26%
- Variazione Semestrale
- 1.37%
- Variazione Annuale
- -2.31%
20 settembre, sabato