货币 / AMTB
AMTB: Amerant Bancorp Inc Class A
20.57 USD 0.24 (1.15%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日AMTB汇率已更改-1.15%。当日，交易品种以低点20.43和高点20.74进行交易。
关注Amerant Bancorp Inc Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
AMTB新闻
日范围
20.43 20.74
年范围
16.22 26.24
- 前一天收盘价
- 20.81
- 开盘价
- 20.61
- 卖价
- 20.57
- 买价
- 20.87
- 最低价
- 20.43
- 最高价
- 20.74
- 交易量
- 146
- 日变化
- -1.15%
- 月变化
- -2.97%
- 6个月变化
- 0.64%
- 年变化
- -3.02%
