Dövizler / GBPHKD
GBPHKD: Great Britain Pound vs Hong Kong Dollar
10.53790 HKD 0.06570 (0.62%)
Sektör: Döviz Baz: Pound Sterling Kâr para birimi: Hong Kong Dollar
GBPHKD fiyatı bugün -0.62% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 10.52980 ve Yüksek fiyatı olarak 10.60530 aralığında işlem gördü.
Great Britain Pound vs Hong Kong Dollar hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M15
- D1
- W1
- MN
Günlük aralık
10.52980 10.60530
Yıllık aralık
9.42000 10.82260
- Önceki kapanış
- 10.6036 0
- Açılış
- 10.6053 0
- Satış
- 10.5379 0
- Alış
- 10.5382 0
- Düşük
- 10.5298 0
- Yüksek
- 10.6053 0
- Hacim
- 43.852 K
- Günlük değişim
- -0.62%
- Aylık değişim
- -2.22%
- 6 aylık değişim
- 9.89%
- Yıllık değişim
- 4.95%
21 Eylül, Pazar