FiyatlarBölümler
Dövizler / GBPHKD
Geri dön - Dövizler

GBPHKD: Great Britain Pound vs Hong Kong Dollar

10.53790 HKD 0.06570 (0.62%)
Sektör: Döviz Baz: Pound Sterling Kâr para birimi: Hong Kong Dollar

GBPHKD fiyatı bugün -0.62% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 10.52980 ve Yüksek fiyatı olarak 10.60530 aralığında işlem gördü.

Great Britain Pound vs Hong Kong Dollar hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M15
  • D1
  • W1
  • MN

GBPHKD haberleri

Günlük aralık
10.52980 10.60530
Yıllık aralık
9.42000 10.82260
Önceki kapanış
10.6036 0
Açılış
10.6053 0
Satış
10.5379 0
Alış
10.5382 0
Düşük
10.5298 0
Yüksek
10.6053 0
Hacim
43.852 K
Günlük değişim
-0.62%
Aylık değişim
-2.22%
6 aylık değişim
9.89%
Yıllık değişim
4.95%
21 Eylül, Pazar