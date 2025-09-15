КотировкиРазделы
Валюты / GBPHKD
Назад в Валюты

GBPHKD: Great Britain Pound vs Hong Kong Dollar

10.53790 HKD 0.06570 (0.62%)
Сектор: Валюта Базовая: Pound Sterling Валюта прибыли: Hong Kong Dollar

Курс GBPHKD за сегодня изменился на -0.62%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.52980, а максимальная — 10.60530.

Следите за динамикой Great Britain Pound vs Hong Kong Dollar. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M15
  • D1
  • W1
  • MN

Новости GBPHKD

Дневной диапазон
10.52980 10.60530
Годовой диапазон
9.42000 10.82260
Предыдущее закрытие
10.6036 0
Open
10.6053 0
Bid
10.5379 0
Ask
10.5382 0
Low
10.5298 0
High
10.6053 0
Объем
43.852 K
Дневное изменение
-0.62%
Месячное изменение
-2.22%
6-месячное изменение
9.89%
Годовое изменение
4.95%
17 сентября, среда