KurseKategorien
Währungen / GBPHKD
Zurück zum Währungen

GBPHKD: Great Britain Pound vs Hong Kong Dollar

10.53790 HKD 0.06570 (0.62%)
Sektor: Währung Basis: Pound Sterling Gewinnwährung: Hong Kong Dollar

Der Wechselkurs von GBPHKD hat sich für heute um -0.62% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.52980 bis zu einem Hoch von 10.60530 gehandelt.

Verfolgen Sie die Great Britain Pound vs Hong Kong Dollar-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M15
  • D1
  • W1
  • MN

GBPHKD News

Tagesspanne
10.52980 10.60530
Jahresspanne
9.42000 10.82260
Vorheriger Schlusskurs
10.6036 0
Eröffnung
10.6053 0
Bid
10.5379 0
Ask
10.5382 0
Tief
10.5298 0
Hoch
10.6053 0
Volumen
43.852 K
Tagesänderung
-0.62%
Monatsänderung
-2.22%
6-Monatsänderung
9.89%
Jahresänderung
4.95%
19 September, Freitag
19:30
GBP
CFTC GBP, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-6.6 K
Erw
Vorh
-33.6 K