Divisas / GBPHKD
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
GBPHKD: Great Britain Pound vs Hong Kong Dollar
10.53790 HKD 0.06570 (0.62%)
Sector: Divisa Básica: Pound Sterling Divisa de beneficio: Hong Kong Dollar
El tipo de cambio de GBPHKD de hoy ha cambiado un -0.62%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 10.52980, mientras que el máximo ha alcanzado 10.60530.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Great Britain Pound vs Hong Kong Dollar. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M15
- D1
- W1
- MN
GBPHKD News
- Noticias Hoy - 18/09: Fed Baja las Tasas de Interés
- GBP: QT announcement in focus today – ING
- GBP/USD: Likely to trade in a range between 1.3600 and 1.3665 – UOB Group
- GBP/USD pulls back after inverse head-and-shoulders breakout – Société Générale
- GBP/USD Forecast 18/09: Grinds Higher Ahead of FOMC (Video)
- Pound Sterling eases further against US Dollar ahead of BoE decision
- GBP/USD Forex Signal 18/09: Sits on Edge (chart)
- Forex Today: Eyes on the BoE verdict after Fed’s cautious cut
- Pound Sterling declines to near 1.3600 ahead of BoE rate decision
- GBP/USD: BoE has tough act to follow after Fed cuts rates
- GBP/USD spikes toward 1.3700 as Fed cuts rates eyes on Powell presser
- GBP/USD rises as UK inflation supports BoE hold, Fed cut in focus
- GBP shrugs off in-line CPI data – BBH
- GBP/USD Forecast 17/09: Rallies Strongly Ahead (Chart)
- GBP/USD: Scope to extend to 1.3700 – UOB Group
- GBP: Fiscal policy remains the weakest link – ING
- Pound Sterling faces pressure as UK inflation seems to peak
- GBP/USD Forex Signal 17/09: Bullish Forecast Ahead (Chart)
- Forex Today: The calm before the BoC and Fed storm
- GBP/USD remains below 1.3650 ahead of UK CPI data
- GBP/USD jumps past 1.3640 as US Dollar hits 10-week low ahead of Fed
- GBP/USD edges higher on USD weakness – BBH
- GBP: Jobs data won't dent hawkish BoE – ING
- Forex Hoy - 16/09: Acciones Suben Mientras Mercados Esperan
Rango diario
10.52980 10.60530
Rango anual
9.42000 10.82260
- Cierres anteriores
- 10.6036 0
- Open
- 10.6053 0
- Bid
- 10.5379 0
- Ask
- 10.5382 0
- Low
- 10.5298 0
- High
- 10.6053 0
- Volumen
- 43.852 K
- Cambio diario
- -0.62%
- Cambio mensual
- -2.22%
- Cambio a 6 meses
- 9.89%
- Cambio anual
- 4.95%
18 septiembre, jueves
11:00
GBP
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
11:00
GBP
- Act.
- 4.00%
- Pronós.
- Prev.
- 4.25%
11:00
GBP
- Act.
- 2
- Pronós.
- Prev.
- 9
11:00
GBP
- Act.
- 0
- Pronós.
- Prev.
- 0
11:00
GBP
- Act.
- 7
- Pronós.
- Prev.
- 0