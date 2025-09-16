CotizacionesSecciones
GBPHKD: Great Britain Pound vs Hong Kong Dollar

10.53790 HKD 0.06570 (0.62%)
Sector: Divisa Básica: Pound Sterling Divisa de beneficio: Hong Kong Dollar

El tipo de cambio de GBPHKD de hoy ha cambiado un -0.62%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 10.52980, mientras que el máximo ha alcanzado 10.60530.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Great Britain Pound vs Hong Kong Dollar. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
10.52980 10.60530
Rango anual
9.42000 10.82260
Cierres anteriores
10.6036 0
Open
10.6053 0
Bid
10.5379 0
Ask
10.5382 0
Low
10.5298 0
High
10.6053 0
Volumen
43.852 K
Cambio diario
-0.62%
Cambio mensual
-2.22%
Cambio a 6 meses
9.89%
Cambio anual
4.95%
18 septiembre, jueves
11:00
GBP
Actas de Reunión del Comité de Política Monetaria y Crediticia del BoE
Act.
Pronós.
Prev.
11:00
GBP
Decisión del Banco de Inglaterra sobre la Tasa de Interés
Act.
4.00%
Pronós.
Prev.
4.25%
11:00
GBP
Votos a Favor del Descenso de la Tasa de Interés del Banco de Inglaterra
Act.
2
Pronós.
Prev.
9
11:00
GBP
Votos a Favor del Aumento de la Tasa de Interés del Banco de Inglaterra
Act.
0
Pronós.
Prev.
0
11:00
GBP
Votos a Favor de Mantener Inalterada la Tasa de Interés del Banco de Inglaterra
Act.
7
Pronós.
Prev.
0