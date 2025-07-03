FiyatlarBölümler
AVXUSD: Avalanche vs USD

33.67 USD 1.15 (3.30%)
Sektör: Kripto para Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

AVXUSD fiyatı bugün -3.30% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 33.50 ve Yüksek fiyatı olarak 35.81 aralığında işlem gördü.

Avalanche vs USD hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
33.50 35.81
Yıllık aralık
14.61 55.77
Önceki kapanış
34.82
Açılış
34.83
Satış
33.67
Alış
33.97
Düşük
33.50
Yüksek
35.81
Hacim
34.913 K
Günlük değişim
-3.30%
Aylık değişim
29.85%
6 aylık değişim
36.54%
Yıllık değişim
48.46%
21 Eylül, Pazar