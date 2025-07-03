通貨 / AVXUSD
AVXUSD: Avalanche vs USD
34.50 USD 0.32 (0.92%)
セクター: 暗号通貨 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
AVXUSDの今日の為替レートは、-0.92%変化しました。日中、通貨は1あたり33.91の安値と35.81の高値で取引されました。
Avalanche vs USDダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AVXUSD News
- AVAX Surges as Avalanche Powers Stablecoin Payments in Korea and Japan
- Avalanche Price Forecast: AVAX eyes breakout rally amid Bitwise ETF filing, DEX volume surge
- Avalanche (AVAX) Hits 7-Month High After Key Resistance Breakout – Analysts Eyes $40 Next
- Avalanche Targets $1 Billion Fundraising Goal For Two AVAX Treasuries
- Avalanche Foundation Plans $1 Billion Treasury Deals—Can AVAX Take Off?
- Avalanche (AVAX) Bulls Target $30 Breakout as Toyota Partnership Fuels Momentum
- Could AVAX price rally further after partnership with Weblock?
- Cardano Founder Says Chainlink Quoted Them An ‘Absurd Price’, Here’s Why
- Avalanche fuels developer growth with $250,000 grants as C-chain peaks
- Pundit Warns XRP And Crypto Investors Of Possible Billions Of Dollars In Losses If They Don’t Do This
- Here is why AVAX could recover.
- Grayscale Files for Avalanche ETF, Will AVAX Price Recover?
- Anthony Scaramucci's SkyBridge Leverages 'Ethereum Killer' Avalanche To Tokenize $300 Million In Real-World Assets
- Skybridge Capital tokenizes $300M on Avalanche as AVAX eyes recovery
- Why is AVAX falling?
- Avalanche Price Forecast: AVAX rebounds as Dinari Global brings US tokenized stocks on-chain
- Reversal In Progress? Avalanche Double Bottom Eyes Next Fib Resistance Zone
- Avalanche (AVAX) DeFi TVL Rises Nearly 40% Following Octane Upgrade
- AVAX Ready For Range Breakout – Bulls Eye $36 Price Target
- Here is why Avalanche could reach levels above $30
- Avalanche Bulls Eye Breakout, But Mid-Term Caution Clouds The View
- Avalanche Shatters Record With 20M Transactions—Is Real-World Use Finally Here?
- Avalanche Gets A Privacy Boost: AvaCloud Launches eERC For Confidential Transactions
- Is An XRP ETF Next After The Solana ETF Launch? Experts Answer
1日のレンジ
33.91 35.81
1年のレンジ
14.61 55.77
- 以前の終値
- 34.82
- 始値
- 34.83
- 買値
- 34.50
- 買値
- 34.80
- 安値
- 33.91
- 高値
- 35.81
- 出来高
- 20.709 K
- 1日の変化
- -0.92%
- 1ヶ月の変化
- 33.05%
- 6ヶ月の変化
- 39.90%
- 1年の変化
- 52.12%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K