通貨 / AVXUSD
AVXUSD: Avalanche vs USD

34.50 USD 0.32 (0.92%)
セクター: 暗号通貨 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

AVXUSDの今日の為替レートは、-0.92%変化しました。日中、通貨は1あたり33.91の安値と35.81の高値で取引されました。

Avalanche vs USDダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
33.91 35.81
1年のレンジ
14.61 55.77
以前の終値
34.82
始値
34.83
買値
34.50
買値
34.80
安値
33.91
高値
35.81
出来高
20.709 K
1日の変化
-0.92%
1ヶ月の変化
33.05%
6ヶ月の変化
39.90%
1年の変化
52.12%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K